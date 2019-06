Cina: premier Li, maggiori sforzi per migliorare qualità di vita in zone rurali (4)

- Nel corso dell'incontro è stato inoltre deciso di intensificare l'attuazione dei progetti di approvvigionamento idrico rurale e di risolvere completamente, entro il 2020, i problemi legati all'acqua potabile che interessano 60 milioni di persone nelle zone rurali, come l'insufficienza idrica e il livello di fluoruro più elevato del previsto. Il governo ha deciso che verranno istituiti meccanismi validi per la tariffazione dell'acqua e la riscossione delle tariffe. Il capitale privato verrà attratto attraverso partnership pubblico-privato e altre forme, per la costruzione e il funzionamento di impianti di approvvigionamento idrico. I governi centrali e locali forniranno sostegno fiscale per progetti di acqua potabile sicura nelle aree povere delle regioni centrali e occidentali."I beni pubblici e la domanda finale sono aree chiave per stimolare gli investimenti: nel fornire acqua potabile sicura nelle aree rurali, il governo deve stabilire standard appropriati, operare nell'ambito delle sue capacità e sfruttare il ruolo del mercato", ha aggiunto il premier. (Cip)