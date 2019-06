Penisola coreana: Seul sollecita summit inter-coreano prima della visita di Trump (2)

- Il rappresentante speciale sudcoreano per la pace e gli affari di sicurezza nella Penisola coreana, Lee Do-hoon, è partito ieri alla volta degli Stati Uniti per colloqui con la sua controparte statunitense, Stephen Biegun, in un contesto di rinnovate aspettative per il rilancio dei negoziati sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lee si tratterrà a Washington per quattro giorni. “Ritengo che varie forme di contatto siano in corso (tra Corea del Nord e Usa). Posso dire che ci stiamo muovendo nella direzione del rilancio del momento per il dialogo”, ha dichiarato l’inviato sudcoreano prima di imbarcarsi su un aereo alla volta di Washington. “Siamo ad un momento nel quale la ripresa dei colloqui tra il Nord e gli Usa è più necessario che mai. Condividiamo questa consapevolezza e faremo del nostro meglio per rilanciare i colloqui e condurre tutti gli sforzi diplomatici possibili”, ha aggiunto Lee. (segue) (Git)