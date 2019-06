Penisola coreana: Seul sollecita summit inter-coreano prima della visita di Trump (4)

- I media di Stato cinesi e nordcoreani hanno annunciato la visita ufficiale del presidente Xi a Pyongyang soltanto lo scorso lunedì. Quella che inizia oggi è la prima visita ufficiale in assoluto di Xi nella Corea del Nord. La precedente visita di un leader cinese alla Corea del Nord risale al 2005: Pechino aveva infatti sospeso le visite di alto livello in quel paese dopo il primo test nucleare effettuato da Pyongyang, nel 2006. Xi e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, si sono comunque già incontrati in quattro occasioni al di fuori della Corea del Nord, a partire da marzo 2018. Secondo l’emittente televisiva di Stato cinese Cctv, al centro dei colloqui tra i due leader ci sarà il tema della denuclearizzazione della Penisola coreana. Pyongyang continua a chiedere un approccio graduale alla denuclearizzazione, mentre gli Stati Uniti non intendono cedere a concessioni sino a denuclearizzazione avvenuta; la visita del presidente cinese a Pyongyang costituirà un importante segnale di sostegno diplomatico al regime nordcoreano. (segue) (Git)