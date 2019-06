Penisola coreana: Seul sollecita summit inter-coreano prima della visita di Trump (6)

- I media di Stato cinesi hanno ricordato che il viaggio di due giorni di Xi in Corea del Nord coincide con il 70mo anniversario dell’istituzione di relazioni diplomatiche tra i due paesi. In risposta all’annuncio di lunedì, il governo sudcoreano ha espresso la fiducia che l’incontro tra Xi e Kim possa contribuire a rilanciare gli sforzi tesi alla denuclearizzazione e alla pace nella Penisola coreana. In un comunicato scritto diffuso proprio lunedì, l’ufficio di presidenza sudcoreano ha riferito di essere a conoscenza della visita dalla scorsa settimana. Un funzionario dell’ufficio di presidenza citato dal quotidiano “Korea Herald” ha affermato che Seul ha cooperato con il governo cinese, e che la visita di Xi a Pyongyang è in linea con “le intenzioni” della Corea del Sud. (segue) (Git)