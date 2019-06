Penisola coreana: Seul sollecita summit inter-coreano prima della visita di Trump (7)

- “Stati Uniti e Cina condividono un pieno consenso in merito alla denuclearizzazione della Penisola coreana. Xi ha parlato apertamente della necessità del dialogo per la pace nella Penisola”, ha detto il funzionario sudcoreano. Seul e Pechino hanno concordato di tenere colloqui bilaterali a margine del summit del G-20, la prossima settimana. Anche la Casa Bianca ha espresso l’auspicio che la visita del presidente cinese a Pyongyang possa contribuire a rilanciare il processo di denuclearizzazione. “Il nostro obiettivo è di conseguire una denuclearizzazione definitiva e pienamente verificata della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord), come concordato dal presidente Kim”, ha dichiarato all’agenzia di stampa “Yonhap” un funzionario dell’amministrazione presidenziale Usa. Esperti citati dalla stampa sudcoreana sono convinti che l’incontro tra Xi e Kim possa contribuire al rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione, anche alla luce del segnale inviato dal leader nordcoreano con la recente missiva inviata al presidente Usa, Donald Trump. (segue) (Git)