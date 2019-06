Giappone: sale a 30 feriti bilancio del terremoto di magnitudo 6,7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 30 persone sono rimaste ferite in Giappone, due in modo grave, a causa del terremoto di magnitudo 6,7 che ha colpito il nord-est del paese nella serata di martedì. L’Agenzia meteorologica giapponese ha messo in guardia da potenziali frane e crolli di abitazioni, ed ha avvertito che nuove scosse di simile intensità potrebbero colpire le prefetture di Yamagata e Niigata nei prossimi giorni. L’epicentro del terremoto è stato registrato al largo della costa di Yamagata, circa 50 chilometri a sud-est della città di Sakata, ed ha fatto scattare un allarme tsunami. 19 persone sono rimaste ferite a Yamagata, quattro a Niigata, cinque a Miyagi e una ciascuna a Ishikawa e Akita. I ritardi causati sulle reti ferroviarie dal terremoto hanno interessato circa 10mila persone. (Git)