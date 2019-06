Giappone-Corea del Sud: Tokyo respinge offerta di colloqui su lavoro in tempo di guerra (2)

- Il governo del Giappone ha annunciato lo scorso 20 maggio che ricorrerà a un arbitrato nell’ambito della disputa con la Corea del Sud per le sentenze ai danni di aziende giapponesi relative a casi di lavoro forzato durante la Seconda guerra mondiale. Il ministero degli Esteri giapponese ha riferito che Tokyo istituirà una commissione arbitrale come previsto da una clausola del trattato bilaterale del 1965: proprio i contenuti di quel trattato, secondo Tokyo, rendono illegittime le procedure della magistratura sudcoreana contro le aziende giapponesi per questioni relative ai trascorsi bellici dei due paesi. Tokyo e Seul sono protagonisti di una crisi diplomatica dallo scorso ottobre, quando la Corte suprema sudcoreana ha ordinata a un produttore di acciaio giapponese di risarcire cittadini sudcoreani costretti al lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale; tale sentenza ha innescato pronunciamenti simili ai danni di altre aziende giapponesi. Il ministero degli Esteri giapponese ha ricordato di aver chiesto a Seul l’avvio di colloqui diplomatici sulla questione sin dallo scorso gennaio, senza ricevere alcuna risposta. (segue) (Git)