Giappone-Corea del Sud: Tokyo respinge offerta di colloqui su lavoro in tempo di guerra (4)

- La prospettiva di una guerra dei dazi tra Giappone e Corea del Sud, innescata dal grave contenzioso politico tra i due paesi per le sentenze sul lavoro forzato in tempo di guerra, ha innescato profonda preoccupazione a Seul e presso le aziende di entrambi i paesi dipendenti dalle catene di fornitura transfrontaliere tra i due paesi. Il ministero degli Esteri sudcoreano ha annunciatolo scorso marzo che Kim Yong-kil, direttore generale per gli affari dell’Asia nord-orientale, ha incontrato l’omologo giapponese, Kenji Kanasugo, per proseguire le discussioni in merito alle sentenze comminate dalla giustizia sudcoreana a carico di gruppi industriali giapponesi, per lo sfruttamento del lavoro durante la Seconda guerra mondiale. I due funzionari avrebbero discusso la minaccia di dazi avanzata giorni prima dal ministro delle Finanze e vicepremier giapponese, Taro Aso. (segue) (Git)