Giappone-Corea del Sud: Tokyo respinge offerta di colloqui su lavoro in tempo di guerra (5)

- Aso ha dichiarato che l’adozione di dazi rientra tra le misure che Tokyo potrebbe adottare nei confronti della Corea del Sud nel contesto della disputa in atto tra i due paesi. Il ministro lo ha dichiarato in risposta a una interrogazione parlamentare, precisando che il governo giapponese non ha ancora assunto alcuna decisione; tra i possibili strumenti ritorsivi al vaglio di Tokyo, ha aggiunto Aso, figurano anche il blocco delle rimesse e dell’emissione dei visti. I commenti di Aso giungono in risposta a recenti indiscrezioni della stampa giapponese, secondo cui avvocati di Seul si preparerebbero ad avanzare la richiesta di sequestro degli asseti europei delle aziende giapponesi condannate a Seul per lo sfruttamento del lavoro durante il periodo bellico. (segue) (Git)