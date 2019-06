Russia-Serbia: Consiglio sicurezza, sosterremo Belgrado su adesione Kosovo a Interpol

- La Federazione Russa darà il suo sostegno alla Serbia nel quadro della prossima Assemblea generale dell'Interpol, per fare in modo che la candidatura del Kosovo non venga accettata. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza del paese, Nikolaj Patrushev. Stando alle informazioni contenute all’interno di una nota diffusa dal dicastero degli Interni serbo, la suddetta dichiarazione è stata rilasciata nel quadro dell’incontro di oggi tra lo stesso Patrushev e il ministro serbo degli Affari interni, Nebojsa Stefanovic. Secondo quanto riportato dalla stampa dei due paesi, il capo del dicastero serbo si trova attualmente a Mosca per una visita ufficiale di due giorni, in occasione della decima Conferenza internazionale delle autorità preposte alla sicurezza. Nel corso dell’incontro, le due parti hanno discusso una serie di tematiche relative al rafforzamento della cooperazione bilaterale nell’ambito della sicurezza, e soprattutto del consolidamento della collaborazione tra i rispettivi servizi d’intelligence. (segue) (Rum)