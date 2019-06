Governo: Cdm informato su autonomia regionale differenziata e finanza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani ha informato il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 19 giugno a Palazzo Chigi,sullo stato avanzato dell’iter di attuazione dell’art. 116 comma terzo della Costituzione, con riferimento alle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha inoltre informato il Consiglio dei ministri delle richieste pervenute dalle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania, il cui iter è ancora in fase iniziale. Inoltre il ministro dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria ha informato il Consiglio dei ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica in conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 1119 e 1120, della legge di bilancio per il 2019. Il Consiglio ha deliberato in merito. (Com)