Governo: Cdm delibera varie nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 19 giugno a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato: su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, vista la proposta del Governatore della Banca d’Italia, il rinnovo per un ulteriore mandato di sei anni dell’incarico di consigliere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Ivass al dott. Riccardo Cesari; su proposta del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, la nomina Giuseppe Cavo Dragone a Capo di stato maggiore della Marina militare; su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, l’avvio della procedura per la nomina del dott. Franco Bettoni a presidente dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail). Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. (Com)