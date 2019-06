Brasile-Italia: ambasciatore Bernardini, "esperienza italiana nel recupero beni culturali fondamentale per il museo di Rio"

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Antonio Bernardini, ha sottolineato come l'apporto dell'esperienza italiana nel campo del recupero dei beni archeologici possa essere una risorsa fondamentale per aiutare la ristrutturazione delle opere d'arte danneggiate dall'incendio del museo nazionale di Rio de Janeiro. "In Italia, soprattutto a Ercolano e Pompei le opere d'arte hanno subito il danno del fuoco, per cui i nostri esperti hanno sviluppato una metodologia che potrebbe essere importante per il recupero dei beni archeologici danneggiati nell'incendio del museo di Rio", ha affermato l'ambasciatore nel corso di una conferenza stampa a margine del simposio internazionale sulla gestione del patrimonio culturale svoltosi oggi, 19 giugno, presso l'istituto di cultura di Rio de Janeiro. "Il nostro territorio è sottoposto a terremoti e altre fonti di possibili danni al patrimonio, per cui abbiamo sviluppato un patrimonio di conoscenze, metodologie e tecnologie anche in merito al recupero. Questo viene messo a disposizione per le operazioni di recupero delle opere contenute all'interno del museo di Rio anche perché se non vengono usate subito queste metodologie quello che è rimasto rischia non essere mai più recuperato", ha affermato Bernardini. "Abbiamo manifestato questa nostra volontà e disponibilità al ministro Osmar Terra e ai responsabili del museo e nei prossimi giorni vedremo come sviluppare una risposta rispetto a questa situazione emersa ai nostri occhi nella sua drammatica emergenza solo ieri", ha concluso l'ambasciatore. (segue) (Brb)