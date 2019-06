Brasile-Italia: ambasciatore Bernardini, "esperienza italiana nel recupero beni culturali fondamentale per il museo di Rio" (3)

- Il diplomatico ha partecipato al simposio nel quale la viceministro della Cultura italiana, Lucia Borgonzoni, ha offerto l'aiuto del governo per il recupero, la catalogazione e il restauro delle opere d'arte contenute del museo di Rio de Janeiro e danneggiate nel corso dell'incendio dello scorso settembre che ha distrutto il 70 per cento dell'edificio storico. Il viceministro Borgonzoni ha anche confermato l'intenzione dell'Italia di prestare a lungo termine una selezione di pezzi provenienti dal parco archeologico di Ercolano e dal museo archeologico di Napoli che saranno esposti al Museo Nazionale carioca quando sarà pronto per la riapertura e che fino ad allora, saranno in mostra nella sala Roma del Consolato generale d'Italia, nel centro di Rio de Janeiro. (segue) (Brb)