Brasile-Italia: ambasciatore Bernardini, "esperienza italiana nel recupero beni culturali fondamentale per il museo di Rio" (4)

- Il Simposio internazionale sulla gestione del patrimonio culturale svoltosi oggi, 19 giugno, è nato dalla volontà di favorire l'incontro e il dialogo tra rappresentanti di istituzioni governative, università e musei in Italia e in Brasile, attraverso l'illustrazione delle migliori pratiche sperimentate in entrambi i paesi. Lo sfortunato episodio dell'incendio dello scorso settembre - che ha causato la distruzione di gran parte della collezione greco-romana portata a Rio dall'imperatrice Teresa Cristina – ha finito per avvicinare l'Italia e il Brasile insieme nel segno di un'assenza, che solo la memoria e uno sforzo congiunto dei due paesi può riempire. Il simposio è stato organizzato in due sessioni. La sessione mattutina è stata dedicata all'esplorazione del ruolo del Museo archeologico nazionale di Napoli e del Parco archeologico di Ercolano come spazio di dialettica e articolazione tra istanze complesse come memoria, sostenibilità e innovazione. Presenti i direttori delle due istituzioni, Paolo Giulierini e Francesco Sirano. La sessione pomeridiana è stata dedicata al tema dell'innovazione scientifica e tecnologica al servizio di musei e parchi archeologici. In quest'ultima sessione, rappresentanti del Gruppo Leonardo e della Fondazione Bracco, patrocinatori dell'evento, hanno illustrato progetti innovativi per il monitoraggio e la sicurezza del patrimonio artistico e culturale. (segue) (Brb)