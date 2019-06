Brasile-Italia: ambasciatore Bernardini, "esperienza italiana nel recupero beni culturali fondamentale per il museo di Rio" (5)

- Lo scorso due giugno, il ministero per i Beni e le attività culturali italiano aveva annunciato una collaborazione con il Brasile, per aiutare a riaprire nel più breve tempo possibile il museo nazionale di Rio de Janeiro, distrutto da un incendio nel settembre dello scorso anno. Il museo, ha riferito l'Istituto Italiano di cultura in una nota, farà affidamento sulla collaborazione del governo italiano per il recupero e la restaurazione di parte della collezione danneggiata dalle fiamme. In particolare il ministero italiano collaborerà alla restaurazione di un Koré, importante statua femminile greca ritrovata in una tomba in Italia nel 1853, e che faceva parte della collezione del museo nazionale carioca. (Brb)