Difesa: generale Graziano su nomina Dragone, "comandante integro e coraggioso che darà lustro a Forze Armate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio Cavo Dragone "è sempre stato un grande comandante integro e coraggioso" e saprà assicurare "lustro e prestigio alle Forze Armate e al Paese": queste le parole del generale Claudio Graziano, attuale presidente del Comitato militare dell’Unione europea, alla notizia della nomina dell’ammiraglio Cavo Dragone quale capo di Stato maggiore della Marina Militare. "Ho avuto il privilegio da capo di Stato maggiore della Difesa di avere alle dipendenze l’ammiraglio Cavo Dragone sia come comandante del Comando delle Forze speciali sia come Comandante del Coi (Comando operativo di vertice Interforze), e ben conosco il valore umano e professionale dell’ammiraglio al quale auguro un buon lavoro al vertice della Marina”, ha detto Graziano. (segue) (Com)