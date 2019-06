Russia-Serbia: Consiglio sicurezza, sosterremo Belgrado su adesione Kosovo a Interpol (2)

- In precedenza, il ministro serbo si è espresso contro la candidatura presentata da Pristina per un ingresso nell'Interpol. “L'Assemblea generale ha già votato su questo il 20 novembre, esprimendosi contro la proposta con una maggioranza convincente”, ha ribadito Stefanovic. La candidatura del Kosovo, per la cui approvazione è necessaria una maggioranza di due terzi, è stata già esaminata una prima volta nel quadro dell’Assemblea generale che si è tenuta lo scorso 20 novembre: in quell’occasione, l’adesione di Pristina ha ricevuto il sostegno di 76 paesi contro 56 contrari e 22 astenuti. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa dei due paesi, la seconda votazione si è conclusa con un esito simile: 68 paesi a favore contro 51 contrari e 16 astenuti. "Sono orgoglioso del fatto che la Serbia, un paese senza molto denaro o potere, sia riuscita a battersi contro le potenze più forti al mondo e a dimostrare quanto sia importante la propria libertà, integrità e indipendenza", ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, aggiungendo che “senza dubbio abbiamo rafforzato l’importanza delle nostre posizioni, ma possiamo permetterci di essere euforici”. (segue) (Rum)