Russia-Serbia: Consiglio sicurezza, sosterremo Belgrado su adesione Kosovo a Interpol (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha anche aggiunto che la Serbia si impegnerà per rafforzare il più possibile i rapporti con i paesi che si sono espressi a favore di un ingresso del Kosovo nell’Interpol. “Vogliamo dimostrare la nostra disponibilità ad un compromesso, ma la Serbia non è un paese facile da vincere o da calpestare: ci impegneremo per costruire un rapporto con quei paesi, ma di certo non ci dimenticheremo degli amici che ci hanno sostenuto”, ha aggiunto il capo dello Stato. Le affermazioni di Vucic sono state in parte riprese durante un intervento precedente del ministro degli Esteri del paese balcanico, Ivica Dacic. “Il nostro presidente si contraddistingue per la sua modestia, ma io non sono così. Questa è una grande vittoria per la Serbia e per il nostro popolo, e la dimostrazione che nulla si può ottenere con la forza senza che ci sia un accordo con le nostre autorità”, ha detto il capo della diplomazia di Belgrado, aggiungendo che le autorità di Pristina hanno tentato più volte “di far entrare il paese all’interno dell’Unesco e dell’Interpol, violando tutte le norme di diritto internazionale”. (segue) (Rum)