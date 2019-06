Governo: Cdm delibera intervento in giudizio di legittimità costituzionale promosso da regione Calabria

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 19 giugno a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la determinazione di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla regione Calabria avverso taluni articoli del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. (Com)