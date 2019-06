Governo: Cdm impugna 5 leggi regionali (3)

- Il Consiglio dei ministri, infine, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa:della legge della Regione Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”; della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012, recante “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”; e la rinuncia parziale all’impugnativa: della legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018, recante “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione”; della legge della Regione Sicilia n. 8 dell’8 maggio 2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. (Com)