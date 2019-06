Brasile: scandalo intercettazioni, il Psd chiede le dimissioni del ministro della Giustizia Moro

- I deputati del gruppo parlamentare del Partito socialista brasiliano (Psb) hanno presentato alla Camera una richiesta formale di dimissioni per il ministro della Giustizia, Sergio Moro. La richiesta indirizzata al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, chiede che il ministro venga esonerato perché "responsabile di gravi violazioni etiche e giuridiche, tali da non renderlo adatto per l'esercizio delle sue funzioni". Nel documento firmato dai deputati Bira do Pindaré, Gervais Maia, Lidice Mata (BA) e Marcelo Nilo si sostiene che delle conversazioni rivelati dall'inchiesta giornalistica del giornale "The Intercept" emerge chiaramente "un interesse politico di parte" che mira interferire con il risultato delle elezioni. (segue) (Brb)