Brasile: Banca centrale mantiene tasso di interesse ancora al minimo storico del 6,5 per cento (2)

- Il Selic è il principale strumento della Banca Centrale per tenere sotto controllo l'inflazione ufficiale, come misurato dall'Indice dei prezzi al consumo (Ipca). A marzo l'indicatore ha chiuso al 4,58 per cento nel cumulo dei 12 mesi spinto dall'incremento dei prezzi del cibo e dai trasporti. I dati sull'Ipca di aprile saranno resi noti domani, 10 maggio. Per il 2019 il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'Ipca, quindi, non può superare quest'anno il 5,75% né scendere al di sotto del 2,75 per cento. L'obiettivo per il 2020 è stato fissato al 4 per cento, sempre con un intervallo di tolleranza di 1,5 punti percentuali. (segue) (Brb)