Usa: Senato raggiunge accordo per pacchetto di aiuti al confine da 4,6 miliardi di dollari

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato ieri, 19 giugno, un pacchetto di aiuti bipartisan da 4,6 miliardi di dollari per affrontare l'emergenza dei migranti che entrano negli Stati Uniti dalla frontiera con il Messico. Il finanziamento, che necessità dell'approvazione della Camera dei rappresentanti, servirà ad affrontare la situazione umanitaria al confine sud degli Stati Uniti, ma prevede una serie di restrizioni - come il divieto di utilizzo dei fondi per il muro o per qualsiasi altro scopo non correlato - che potrebbe spingere il presidente Donald Trump a non firmare il testo. Circa 2,9 miliardi di dollari andrebbero all'Ufficio del reinsediamento dei rifugiati, che si occupa dei bambini rifugiati non accompagnati che vengono negli Stati Uniti. L'accordo finanzierebbe anche 30 nuove squadre di giudici dell'immigrazione e fornirebbe oltre 1 miliardo di dollari all'Agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere degli Stati Uniti (Cbp) per le strutture e l'assistenza medica. L'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (Ice) riceverà più di 200 milioni di dollari in fondi aggiuntivi. I Democratici della Camera dei rappresentanti stanno ancora riesaminando la questione ma hanno in programma di presentare la loro versione del pacchetto per un voto la prossima settimana. (Was)