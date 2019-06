Brasile: Piano Safra, il governo stanzia 225 miliardi per produttori agricoli

- Il governo brasiliano ha annunciato l'erogazione di finanziamenti per un totale di 225 miliardi di real (51,7 miliardi di euro) a tasso agevolato in favore di piccoli, medi e grandi produttori agricoli. Lo stanziamento è relativo al Piano Safra (raccolto) per il triennio 2019/2020. Il piano di investimenti è stato presentato nel corso di una cerimonia ufficiale presso il palazzo presidenziale del Planalto dal presidente Jair Bolsonaro. Le risorse saranno distribuite entro luglio di quest'anno e giugno del prossimo anno. In particolare i finanziamenti saranno così distribuiti: 169 miliardi di real (39 miliardi di euro) in favore di finanziamenti, commercializzazione e industrializzazione, 53 miliardi di real (12,2 miliardi di euro) in favore degli investimenti, 1 miliardo (230 milioni di euro) in favore dell'assicurazione rurale, 1,8 (426 milioni di euro) in favore di supporto al marketing. Il ministero dell'Agricoltura ha informato che i tassi di interesse, per il costo, la commercializzazione e l'industrializzazione, saranno tra il 3 e il 4,6 per cento all'anno per i piccoli produttori, partecipanti al programma nazionale per il rafforzamento dell'agricoltura familiare (Pronaf), del 6 per cento per i produttori di medie dimensioni, dell'8 per cento per i grandi produttori. (Brb)