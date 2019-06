Serbia-Bielorussia: presidente Vucic riceve ministro Difesa di Minsk

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi a Belgrado il ministro della Difesa della Bielorussia, Andrei Ravkov. Secondo una nota della presidenza serba, al centro del colloquio ci sono state le possibilità di sviluppo della cooperazione fra i due paesi. Vucic ha espresso soddisfazione per il fatto che fra due giorni sarà a Minsk, dove è previsto un incontro con il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko. L'incontro, ha detto Vucic, sarà occasione per esaminare le possibilità di avanzamento dei legami fra Serbia e Bielorussia. Il capo dello Stato serbo ha inoltre auspicato che Lukashenko possa recarsi in visita in Serbia entro la fine dell'anno. Vucic ha infine ringraziato la Bielorussia per il sostegno all'integrità territoriale della Serbia attraverso il non riconoscimento del Kosovo. (Seb)