Governo: Cdm approva regolamenti per riorganizzazione ministeri Beni culturali, Giustizia, Sviluppo economico e Ambiente

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 19 giugno a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e dei rispettivi ministri, ha approvato cinque regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che introducono norme di modifica all’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della giustizia, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, compresi gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e gli Organismi indipendenti di valutazione della performance. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Le riorganizzazioni approvate mirano a potenziare l’efficienza, contenere la spesa e razionalizzare la governance dei quattro Ministeri coinvolti, eliminando alcune distribuzioni di competenze, il frazionamento di funzioni, la sovrapposizione e la duplicazione di attività e calibrando le dotazioni in termini di uffici e personale sull’entità dei compiti assegnati. (Com)