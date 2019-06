Italia-Ue: fonti Chigi, pronta lettera di Conte a Bruxelles con auspicio di dialogo aperto e costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato finale del Consiglio dei ministri di questa sera non c'è un capitolo dedicato alla risposta italiana alle osservazioni di Bruxelles sul problema del debito pubblico perché, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nella riunione, durata poco più di un'ora, se ne è parlato, ma non è stato votato alcun documento. Giuseppe Conte avrebbe, comunque, preparato la lettera indirizzata agli altri 27 Paesi membri Ue, al presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, e al presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, in cui auspica "un dialogo aperto e costruttivo" con l'obiettivo di aprire "una fase costituente per nuove regole" sui conti pubblici dei Paesi membri. Il Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles è convocato per discutere delle nomine dei nuovi vertici dell'Unione e non ha all'ordine del giorno il caso-Italia. La lettera conterrebbe anche i calcoli aggiornati dei conti pubblici italiani, alla luce delle ultime rilevazioni, e ribadirebbe la volontà di rispettare i parametri europei. Un eventuale assestamento di bilancio potrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri il 26 giugno prossimo.(Rin)