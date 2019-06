Brasile: scandalo intercettazioni, il Psd chiede le dimissioni del ministro della Giustizia Moro (3)

- "Stanno facendo questo per ostacolare questo nuovo corso anticorruzione, che non è stato raggiunto da me o dai magistrati ma dalla società brasiliana", ha detto Moro, chiarendo di non avere "nulla da nascondere". Il ministro ha quindi dichiarato di avere sempre agito nel quadro della legge nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato e che le persone condannate per corruzione sono state condannate perché colpevoli di corruzione, non per altre ragioni. In uno dei reportage pubblicati nell'ambito dell'inchiesta del giornale "Intercept", sono state pubblicate le chat tra l'allora giudice Sergio Moro e il procuratore Deltana Dallagnol, nelle quali il giudice Moro aiuta il procuratore a costruire le accuse contro l'ex presidente della Repubblica. Sempre secondo i messaggi pubblicati, Deltana Dallagnol, capo dei procuratori della Lava Jato, avanza dubbi sulla solidità della denuncia contro l'ex presidente Lula nel caso del triplex di Guaruja pochi giorni prima di essere di inviare il risultato delle indagini all'allora giudice Moro. (segue) (Brb)