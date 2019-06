Brasile: Banca centrale mantiene tasso di interesse ancora al minimo storico del 6,5 per cento

- Il Comitato di politica monetaria (Copom) della Banca centrale (Bc) brasiliana ha deciso di mantenere il tasso di interesse di base, Selic, al 6,5 per cento. Si tratta della decima volta consecutiva che il Copom (che si riunisce 8 volte all'anno) decide di non variare il Selic. La decisione era ampiamente prevista dagli analisti finanziari. Con la decisione odierna il Selic rimane al livello più basso dall'inizio delle serie storiche della Banca centrale nel 1986. Da ottobre 2012 ad aprile 2013, il tasso è stato mantenuto al 7,25 per cento annuo. Tra il 2013 e il 2015 le continue correzioni verso l'alto avevano portato il Selic a 14,25 per cento. A partire da ottobre 2016, il Copom ha disposto una graduale riduzione del tasso fino a raggiungere il 6,5 per cento nel marzo 2018, da quando non è stato più modificato. (segue) (Brb)