Kosovo-Ue: premier Haradinaj, progressi verso liberalizzazione visti (2)

- Il governo del Kosovo ha dato il via libera a inizio maggio alla creazione di un gruppo di lavoro per la cooperazione con il ministero dell'Interno della Germania al fine di armonizzare gli standard relativi alla liberalizzazione dei visti. Secondo quanto annunciato dal premier Haradinaj, il presidente del gruppo di lavoro è Selim Selimi. "Stiamo avviando un processo molto serio", ha dichiarato il capo del governo in riferimento al summit di Berlino organizzato dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron e alle prossime tappe che prevedono un nuovo vertice a Parigi. Secondo Haradinaj, la Germania sostiene la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'area Schengen e presto ci saranno sviluppi positivi. (segue) (Kop)