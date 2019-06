Cultura: Fondazione Tim lancia bando "L'arte che accoglie", utilizzo di tecnologie innovative nei musei

- Nell'ottica di una cultura senza barriere, si legge in una nota, "Fondazione Tim lancia oggi il bando 'L'arte che accoglie: inclusione nei musei attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative', finalizzato a individuare un modello di tecnologie inclusive da diffondere nei musei italiani per consentire un abbattimento significativo degli ostacoli percettivi e sensoriali e psico-cognitivi. La straordinaria ricchezza artistica del Bel Paese necessita infatti di un altrettanto qualificata offerta in termini di accessibilità. Fondazione Tim", prosegue la nota del gruppo, "attenta da anni alle esigenze delle persone con bisogni speciali, ha deciso con questo bando di contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico e a massimizzarne la fruizione attraverso nuove modalità per una esperienza sensoriale alternativa per chiunque frequenti un museo". (segue) (Com)