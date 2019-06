Governo: annullato incontro Conte-Di Maio-Toninelli su Autostrade

- E' stato annullato l'incontro sul dossier Autostrade, che era in programma questa sera a palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier, Luigi Di Maio ed il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Un rinvio dettato dai tempi stretti, alla luce anche del Consiglio dei ministri convocato per le 20, e non ancora iniziato. (Rin)