Usa: Fed mantiene invariati i tassi di interesse ma pronta al taglio se necessario

- La Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense, ha lasciato invariati i tassi di interesse ma ha segnalato che è pronta ad effettuare dei tagli in futuro, se necessario, per sostenere l'economia statunitense in rallentamento. Il Federal open market committee (il Comitato federale del mercato – Fomc), che definisce i tassi della Banca centrale, ha affermato oggi, 19 giugno, di continuare a vedere come probabile la crescita economica, ma ha ammonito che "le incertezze su questa prospettiva sono aumentate". "Alla luce delle incertezze e delle ridotte pressioni sull'inflazione, il Comitato seguirà da vicino le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche e agirà come appropriato per sostenere l'espansione", ha detto la Fed in una dichiarazione. (segue) (Was)