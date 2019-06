Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- L'assessore all'Urbanistica della regione Lazio, Massimiliano Valeriani e Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro partecipano allaconferenza stampa di presentazione del programma di rigenerazione urbana del comune di Colleferro che prevede la realizzazione di un parco urbano sportivo, spazi ricreativi e naturalistici, zone turistico-ricettive, comparti produttivi e direzionali, ambiti commerciali e residenziali.Regione Lazio, sala Aniene, via Cristoforo Colombo 212 (ore 11)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino, visita l'officina delle arti 'Pier Paolo Pasolini'.Officina in viale del ministero degli Affari esteri 6 (ore 15:30)-L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino, interviene alla presentazione del polo tecnico professionale "Einaudi 4.0 - turismo ed economia del mare".Porta futuro in via Galvani 108 (ore 17) (segue) (Rer)