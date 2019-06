Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE- Pallavolo: nasce Roma volley club riunite serie a femminile e maschile partnership con il telefono rosa: logo e motto dell’associazione sulla magliaCampidoglio, sala Laudato si’ (ore 10:30)- Presentazione del rapporto 2019 “Io sono cultura – l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”, elaborato da fondazione Symbola e Unioncamere con la collaborazione e il sostegno del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, via del Collegio Romano, 27 (ore 11)- “Manifestazione dell’Avvocatura italiana per il diritto all’equo compenso, dall’enunciazione alla disapplicazione”. Parteciperanno alla manifestazione, tra gli altri, il presidente dell’Anac Raffaele Cantone e il presidente dell’Anci Antonio Decaro.Corte di Cassazione, piazza Cavour (ore 11)- Il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Maria Zotta, insieme al sindaco di Castel Gandolfo Milvia Monachesi, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione del progetto promosso da Città metropolitana di Roma Capitale “Laghi sicuri 2019 – Colli Albani”.Castel Gandolfo, centro preparazione olimpica di canoa, via dei Pescatori 23 (ore 11)- Il gruppo del Pd capitolino terrà una conferenza stampa dal titolo: “Raggi 3 anni dopo. Il nulla al governo di Roma'.Sala conferenze, via del Tritone 142 (ore 12) (Rer)