Uruguay: allerta arancione per arrivo ciclone extratropicale, evacuati in 6mila per inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 6000 le persone evacuate per le forti inondazioni che hanno riguardato le regioni centrali dell'Uruguay. Lo ha reso noto il Servizio nazionale di emergenza (Sinae) che ha tuttavia allertato che le esondazioni del fiume Yi, che si sono registrate nelle ultime ore, potrebbero peggiorare radicalmente la situazione. Il direttore del Sinae, Fernando Traversa, ha sottolineato in questo senso che in meno di una settimana si sono registrate precipitazioni maggiori a quelle degli ultimi tre mesi e che la situazione rischia di essere peggiore a quella occorsa nella stessa regione nel 2007, quando per le esondazioni vennero evacuate oltre 12 mila persone. L'ultimo rilevamento del servizio di emergenza ha registrato 5400 persone evacuate in tutto il paese, delle quali 2400 assistite in centri di accoglienza e 2900 in case di famiglia o amici. I comuni maggiormente interessati sono quelli di Durazno (3248 evacuati) , Florida (926), Canelones (470), San José (251), Soriano (250), e Treinta y Tres (248). (segue) (Abu)