Uruguay: allerta arancione per arrivo ciclone extratropicale, evacuati in 6mila per inondazioni (2)

Montevideo, 19 giu 21:45 - (Agenzia Nova) - Mentre le regioni centrali sono alle prese con le inondazioni, quelle costiere sono in stato di allerta arancione per il possibile arrivo di un ciclone "extratropicale". Lo ha annunciato il Servizio meteorologico nazionale (Inumet), che ha già registrato in queste ore raffiche di vento fino ad 80 kmh. "Ci aspettiamo l'arrivo del ciclone nella giornata di oggi, lo seguiamo attraverso le immagini satellitari e l'ultima di queste lo dava sull'oceano all'altezza della città di Buenos Aires in movimento verso Nord", ha dichiarato il direttore tecnico di Inumet, Lucia Chiponelli. L'allerta arancione riguarda tutta la zona costiera da Colonia del Sacramento fino a Punta del Diablo quasi al confine con il Brasile. (Abu)