Usa: chiusa area attorno Casa Bianca dopo ritrovamento pacco sospetto, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti statunitensi hanno arrestato un individuo che aveva lasciato cadere uno zaino fuori dalla Casa Bianca, e cercato di saltare un portabici in Pennsylvania Avenue. La persona, che non è stata immediatamente identificata, è stata presa in custodia. L'incidente è avvenuto oggi alle 14:45 (le 20.45 in Italia), costringendo le forze dell'ordine a isolare Lafayette Park e chiudere al traffico Pennsylvania Avenue tra la 15a e la 17a strada per il traffico. I portabici si trovano vicino alle recinzioni lungo il perimetro dell'edificio. Il presidente Donald Trump non si trovava alla Casa Bianca quando sono scattate le misure di sicurezza perché stava tornando a Washington dalla Florida, dove ha ufficialmente lanciato la sua campagna per la rielezione del 2020. L'area è stata riaperta dopo che gli agenti hanno perquisito lo zainetto. L'incidente arriva prima della prevista costruzione di una recinzione più alta lungo tutto il perimetro della Casa Bianca in seguito a una serie di tentate violazioni della sicurezza. I lavori dovrebbero iniziare questa estate. La recinzione sarà alta circa 13 piedi (quasi 4 metri). (Was)