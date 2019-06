Energia: Usa, amministrazione Trump sostituisce normativa su centrali elettriche a carbone dell'era Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense per la protezione ambientale (Epa) ha finalizzato il superamento delle politiche per il clima dell'era Obama con una normativa meno stringente circa le emissioni di gas serra. L'amministrazione Trump ha infatti implementato nuove regole per le centrali elettriche a carbone, dando ai singoli Stati una finestra di tre anni per sviluppare piani per ridurre le emissioni di carbonio e abolire la regola della precedente amministrazione che fissava limiti nazionali sull'uso del carbone per generare elettricità. Lo ha annunciato oggi, 19 maggio, il capo dell'Epa, Andrew Wheeler. "Queste disposizioni daranno agli Stati e al settore privato la certezza normativa di cui hanno bisogno per investire in nuove tecnologie che aumentino l'efficienza energetica e riducano le emissioni", ha dichiarato Wheeler. (segue) (Was)