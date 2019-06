Energia: Usa, amministrazione Trump sostituisce normativa su centrali elettriche a carbone dell'era Obama (2)

- "Ciò significa energia più pulita e più accessibile per il pubblico americano", ha aggiunto il capo dell'Epa. Una volta che la nuova normativa Affordable Clean Energy (Ace) sarà pienamente implementata, le emissioni di carbonio dell'intero settore energetico statunitense potrebbero essere ridotte fino al 35 per cento rispetto ai livelli del 2005, ha detto Wheeler. Secondo quanto riferito dalla stampa Usa, l'Epa identificherà una gamma di tecnologie disponibili e darà agli Stati tre anni per sviluppare piani di riduzione delle emissioni. Le critiche del presidente Usa Donald Trump al Clean Power Plan (Cpp) di Obama - con il quale aveva dichiarato guerra al carbone - sono state un elemento chiave nella sua campagna presidenziale del 2006. (Was)