America del nord: Messico primo paese a ratificare nuovo trattato commerciale

- Il Senato del Messico ha approvato oggi l'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), il trattato commerciale dell'America del nord destinato a sostituire il "vecchio" Nafta, diventando così il primo paese a ratificare il nuovo trattato commerciale. "Passato l'Usmca! Il Messico sarà il primo, con un chiaro segnale che la nostra economia è aperta", ha scritto su Twitter Jesus Seade, sottosegretario messicano per gli Affari esteri. Siamo fiduciosi che i nostri partner faranno presto lo stesso", ha aggiunto Seade. Il passaggio arriva in meno di tre settimane dopo che l'amministrazione del presidente messicano Lopez Obrador ha presentato l'Usmca ai legislatori per approvare l'accordo. Il Messico invia circa l'80 per cento delle sue esportazioni negli Stati Uniti e i processi produttivi tra i due paesi si sono sempre più intrecciati. Il Senato del Messico ha approvato il nuovo trattato con un voto di 114 a 4. Tre legislatori si sono astenuti. (segue) (Was)