America del nord: Messico primo paese a ratificare nuovo trattato commerciale (2)

- Mandate almeno temporaneamente in archivio le ultime tensioni commerciali all'interno della regione, soprattutto tra Usa e Messico per la questione dell'immigrazione, i paesi aderenti puntano a ottenere il visto buono dai parlamenti in tempo utile per rendere il trattato operativo da gennaio 2020. Ma sul futuro del trattato, che nasce in sostituzione del "vecchio" Nafta, più che il possibile via libera del Messico, gravano le incognite del dibattito in Canada e, soprattutto, negli Stati Uniti. Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, non ha ancora fissato una data per il voto di ratifica. I Democratici, che hanno la maggioranza in aula, dicono di volere meccanismi di applicazione più severi per le norme sul lavoro e sull'ambiente. In Canada, nel frattempo, il primo ministro Justin Trudeau, vuole che l'accordo venga ratificato dal parlamento prima delle elezioni fissate per il prossimo autunno, ma i tempi sono stretti. Il premier liberale incontrerà domani, 20 giugno, Trump alla Casa Bianca proprio per discutere del patto commerciale. (Was)