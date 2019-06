Italia-Argentina: Università di Buenos Aires presenta attività del Centro Alti Studi Italo Argentini

- Circa 146 accordi e 868 pubblicazioni congiunte con Università italiane, 14 progetti su tematiche italo-argentine nel solo settore giuridico, 6 brevetti a partecipazione italiana e argentina: sono questi i numeri della cooperazione tra università e centri di ricerca italiani e la Università di Buenos Aires (Uba), al centro dell'incontro organizzato dall'Ambasciata italiana e dall'ateneo della capitale argentina che, con gli oltre 300 mila studenti, è la più grande dell'America Latina. Alla presenza dei presidi di tutte le 13 facoltà della Uba, il rettore Alberto Barbieri e l'ambasciatore italiano Giuseppe Manzo hanno presentato il piano d'azione per il rafforzamento della collaborazione attraverso il nuovo Centro Alti Studi Italo-Argentini costituitosi a novembre scorso in occasione della visita in Argentina del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (segue) (Abu)