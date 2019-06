Italia-Argentina: Università di Buenos Aires presenta attività del Centro Alti Studi Italo Argentini (2)

- "Si tratta di uno straordinario strumento di cooperazione, non solo per ricerca e innovazione, ma anche per il sostegno alla presenza economica italiana" ha sottolineato l'ambasciatore Manzo, ricordando come proprio l'integrazione tra cooperazione universitaria e promozione economica rappresenti uno strumento dell'azione a sostegno del Sistema Italia, individuato in occasione della recente missione a Buenos Aires del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Cinque le aree prioritarie sulle quali in questa fase iniziale si concentrerà l'attività del Centro diretto dal professore Claudio Zin: energia, ambiente e nuove tecnologie industriali; salute e biotecnologie; lingua italiana e studi umanistici; economia, produzione e agroindustria; disegno industriale e città intelligenti. (segue) (Abu)