Italia-Argentina: Università di Buenos Aires presenta attività del Centro Alti Studi Italo Argentini (3)

- In ognuno dei settori nel corso del 2019 verranno organizzati seminari tematici trasversali, anche in lingua italiana con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura, che coinvolgeranno almeno due facoltà e vedranno la partecipazione di relatori italiani. Già in agenda per i prossimi mesi quello dedicato a Norberto Bobbio, presso la facoltà di Lettere e Filosofia, quello su Leonardo da Vinci e la medicina presso l'omonima Facoltà, e la mostra "La Bellezza della Conoscenza", presso la facoltà di Scienze Esatte. (Abu)