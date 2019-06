Canada: rapporto Onu, paese ha accolto più rifugiati di qualsiasi altra nazione nel 2018

- Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il Canada è il paese che ha ammesso il maggior numero di rifugiati reinsediati lo scorso anno e ha avuto il secondo più alto numero di rifugiati che hanno ottenuto la cittadinanza. Il rapporto annuale dell'Unhcr mostra che il Canada ha avuto 28.100 dei 92.400 rifugiati reinsediati in 25 paesi nel 2018 e che oltre 18.000 rifugiati sono diventati cittadini canadesi l'anno scorso. Il Canada si è classificato nono al mondo per richiedenti asilo con 55.400 richieste presentate nel 2018. L'alto funzionario del reinsediamento canadese dell'Unhcr, Michael Casasola, ha affermato che il Canada è leader dell'accoglienza dei rifugiati. Complessivamente, il numero di persone in fuga da guerra, persecuzioni e conflitti in tutto il mondo è balzato a oltre 70 milioni, il livello più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. (Res)