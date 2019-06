Messico: migranti, domani al via il piano di sviluppo del'America centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Messico lancerà questa iniziativa di grande spessore con le sue risorse per dimostrare la tesi che le persone non devono migrare per cause forzate come la povertà o l'insicurezza, dimostrare che si può fare", ha detto Ebrard ricordando che Germania, Spagna e Cile hanno "reso pubblicamente noto il loro appoggio" a una iniziativa che si spera possa "nei prossimi giorni" raccogliere altre adesioni internazionali. Il piano verrà inaugurato con il programma "Sembrando vida", iniziativa con cui si piantano alberi da legno e frutta per creare occupazione. Nella stessa giornata di domani verrà illustrato il finanziamento che il governo messicano ha predisposto per accendere le iniziative di creazione del lavoro. Fondi che secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal ministero degli Esteri potrebbero essere corposi. (segue) (Mec)