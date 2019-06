Messico: migranti, domani al via il piano di sviluppo del'America centrale (5)

- Nel corso dei colloqui si è quindi deciso di rinforzare strutture e personale della Comar, per renderla pronta a sbrigare con la dovuta tempistica il flusso crescente di persone che richiedono rifugio. Il Messico, conclude la nota del ministero degli Esteri, ribadisce quindi il suo impegno a collaborare con le agenzie del sistema delle Nazioni Unite per "garantire il rispetto senza vincoli dei diritti umani e delle persone che richiedono rifugio". Un numero peraltro in costante aumento: nel 2018 sono state almeno 26.500 le persone che hanno richiesto questa condizione, un numero di non molto superiore a quello delle richieste presentate nei primi sei mesi del governo presieduto dal Andres Manuel Lopez Obrador. (segue) (Mec)