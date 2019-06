Sicurezza: Leodori, buon lavoro a generale Cc Minicucci, grazie a Rispoli

- "Al generale di brigata Marco Minicucci rivolgo le felicitazioni ed i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico alla guida della Legione carabinieri del Lazio. L'opera, la presenza delle donne e degli uomini dell'Arma nelle nostre comunità rappresentano uno straordinario e indispensabile punto di riferimento per cittadini e istituzioni". Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori. "Al generale Andrea Rispoli va il sincero ringraziamento - conclude Leodori - per quanto fatto in questi anni nella lotta alla criminalità e alle infiltrazioni mafiose". (Com)